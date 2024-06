Alex Eulifi es la actual pareja de la periodista, con quien se conocen hace más de 20 años. Sin embargo, solo el 2020 pudieron reencontrarse y ahora llevan casi cuatro años de pololeo.

Ángeles Araya habló distendidamente sobre la relación sentimental que mantiene con el médico cirujano Alex Eulufi, con quien ya llevan más de tres años de un intenso pololeo.

La periodista detalló en el programa Caja de Pandora de La Red cómo conoció a su actual pareja y contó por qué lo mantuvo "oculto" durante tanto tiempo.

"Estoy en pareja hace harto y lo tuve medio escondido, fíjate", indicó Ángeles Araya sobre su pareja, entregando las razones de su medida de mantener su relación en hermetismo.

Ángeles Araya conoce hace 20 años a su actual pareja

Enseguida, la personalidad entregó más detalles sobre su decisión de mantener en "secreto" su nueva vida sentimental con el médico cirujano.

"La sobreexposición de la pega y de estar tantas horas al aire... Yo al menos fui bastante cuidadosa que no se metieran más", agregó, indicando que los medios de farándula hablaban "tanta lesera falsa" que procuró cuidar más su vida privada.

Además, reveló cómo conoció a Alex durante un momento muy delicado de salud de su madre, quien debió someterse a una intervención quirúrgica.

"Mi mamá tuvo una enfermedad neurológica y necesitaba una cirugía. Y quién hizo esta cirugía era él (Alex), pero estaba casado y yo estaba con mi mamá muriéndose. No había ninguna instancia y yo no me acordaba ni de su cara", recordó Ángeles Araya.

Finalmente, ya divorciado, volvieron a retomar el contacto mientras Ángeles Araya estaba reporteando para las elecciones del Plebiscito el 2020.

"Pasaron 20 años y estaba reporteando con Miguel Acuña para el Plebiscito. Estaba en el Estadio Bicentenario a las 8:30 de la mañana y uno de los mensajes (en el celular) decía el nombre de él. Automáticamente volví 20 años atrás y me acordé de él pero no de su cara", compartió la periodista, cerrando que tuvieron un "pololeo de pandemia".