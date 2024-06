Alessia Traverso publicó primer sencillo y así reaccionaron las redes: “No me esperaba los versos” - Chilevisión

Se trata de "eX", su primer sencillo que a muchos les hizo recordar al estilo de los 2000 e incluso algunos la compararon con la canadiense Avril Lavigne.

Tras anunciar su primera canción, la ex Gran Hermano Chile, Alessia Traverso, sorprendió con el estreno de su hit y se llenó de comentarios.

Alessia estrenó primer single

Según contó Alessia en sus redes sociales, la canción ya está disponible en todas las plataformas digitales.

También, aprovechó para agradecer a quienes la han apoyado y confesó que "es el día en que comienzo a cumplir lo que la Ale chiquitita se prometió a sí misma hace varios años".

"Toda la espera, todo el trabajo y dedicación valieron la pena. Les prometo que de aquí en adelante daré lo mejor de mí para que ustedes puedan disfrutar al máximo de estas canciones que se vienen muy buenas", continuó.

Sobre la canción, Traverso aseguró que "va para todos los que alguna vez hayan tenido un remember con su eX".

Por su parte, sus seguidores no dudaron en apoyarla: "Devoraste", "se nota la dedicación y el esfuerzo, saliste de lo común", "da vibras de Olivia Rodrigo y Avril Lavigne", "no me esperaba los versos de esa manera", "el traga traga (Raimundo Cerda) no merecía una canción, pero está wena wena".