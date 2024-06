Alessia Traverso sufrió brutal caída en casa y grabó momento exacto: “No lo intenten” - Chilevisión

La ex jugadora de Gran Hermano Chile, Alessia Traverso, impactó a sus seguidores tras mostrar cómo quedó su rostro después del accidente.

Alessia Traverso, ex jugadora de Gran Hermano Chile, sufrió una brutal caída mientras realizaba un juego al interior de su casa.

A través de un video en su cuenta de Instagram y TikTok, la joven contó que "ayer me partí el hocico. Hice algo muy estúpido que no tienen que hacer en casa".

"Es como un jueguito de mier... que no sé por qué yo, que soy una mujer inteligente, dije '¡ohh qué buena idea!'. Ni siquiera les voy a decir los pasos porque es peligroso", agregó.

Sin entregar mayores detalles, Alessia indicó que "básicamente es inducir a un desmayo".

Alessia Traverso sufrió brutal caída en su casa

"Toda mi vida he sido bien buena para sacarme la mier...", reconoció la cantante, quien registró el momento exacto en que sufrió la caída.

Según se puede observar, la joven se desplomó después realizar el juego y cayó directamente al suelo, lo que provocó un gran chichón en su frente.

"Es una pelota de tenis, una pelota de golf", señaló Traverso entre lágrimas y risas nerviosas en el registro.

Finalmente, la ex chica reality indicó: "sé que no debería reirme. Esto no es un tema chistoso, es grave pero yo soy imbécil. Si hay niños viendo esto, no lo hagan".

