¿Alerta de infidelidad? Reportan supuesto quiebre entre Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres - Chilevisión

Un periodista de espectáculos aseguró que la joven pareja le puso fin a su relación a causa de una supuesta infidelidad por parte de Nicolás Solabarrieta.

Nicolás Solabarrieta y Valentina "Guarén" Torres habrían finalizado su relación luego de que la semana pasada la pareja apareciera junta en un evento, acabando los supuestos rumores de término.

Así lo aseguró el periodista de espectáculos Hugo Valencia en Zonas de Estrellas, quien afirmó saber las razones detrás del quiebre.

Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres terminan su relación

Valencia, señaló que el término se debe a una supuesta infidelidad por parte de Nicolás a Guarén.

"El día sábado la Guarén estaba en un carrete con otras amigas y en esa fiesta ella se habría puesto a llorar y les contó que habría terminado definitivamente con Nico Solabarrieta", partió diciendo el periodista.

"Me comentan que la razón que ella habría dado es que le encontró algunos mensajes de Whatsapp un tanto comprometedores, después de esta información tomé contacto con ellos para saber si era real y cuando les pregunto sobre el tema y les cuento sobre este dato me dejaron de hablar (...)"agregó.

"Ninguno me desmintió ni tampoco me lo confirmó, pero a juzgar por una breve conversación que tuvimos con Guarén el día sábado me da la impresión que es verdad", finalizó.