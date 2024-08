Acusó hipocresía y morbo: Jean Paul Pineda cerró sus redes sociales previo a entrevista de Faloon Larraguibel en PH - Chilevisión

Durante esta jornada y previo a la emisión del capítulo de Podemos Hablar, donde estará su ex esposa, el atacante de Real San Joaquín dejó un llamativo mensaje en sus redes sociales.

Este viernes, Faloon Larraguibel estará en Podemos Hablar y abordará junto a Julio César Rodríguez su traumática separación del futbolista Jean Paul Pineda, con quien tiene tres hijos.

Durante esta jornada y previo a la emisión del capítulo, el atacante de Real San Joaquín de la Segunda División Profesional, dejó un llamativo mensaje en sus redes sociales.

A través de una historia, el ex jugador de Colo Colo adelantó que cerraría su cuenta de Instagram, situación que más tarde materializó, ya que aseguró no aguantar "tanta hipocresía".

Jean Paul Pineda: "El tiempo pondrá a cada uno en su lugar"

"Cerraré mi cuenta. Gracias a las personas que estuvieron dándome apoyo y muestras de cariño, no puedo más con tanta hipocresía y aprovecharse de temas familiares o muy íntimos", parte el mensaje del futbolista.

"El tiempo pondrá a cada uno en su lugar. De cualquier manera, he salido adelante y esta no será la excepción. Me retiro de las redes que son nada más que una mentira y morbo sin fin", agregó.

Por últmo, señaló que lo único que necesita es levantarse y recuperar lo que le importanta, sus tres hijos.