08/ 04/ 2026 23:15

Mató a conductora en Valparaíso y debía estar preso: Registros exclusivos muestran momento previo al ataque

Hace una semana, la conductora de un vehículo de aplicación murió tras ser atropellada luego de mantener una discusión con otro conductor. CHV Noticias accedió en exclusiva a los registros del momento en que Camila Ponce discute con esta persona en plena calle de Valparaíso, minutos antes de morir. Este hombre tenía varias condenas por diversos delitos e incluso mantenía una orden de detención vigente. El reportaje es del periodista Camilo Zavala.