Habla ex pareja de recordado futbolista desaparecido en 2022: “La familia me tiene enferma” - Chilevisión

La ex conviviente y pareja Marco Opazo, otrora futbolista desaparecido desde 2022, entregó nuevas pistas sobre lo que podría haber ocurrido, mientras que la familia apunta a un posible asesinato.

El ex defensa de Palestino, se encuentra en calidad de desaparecido hace dos años y ocho meses, y su hermana sospecha de su círculo más cercano.

CHV Noticias fue hasta donde vive quien era su conviviente, la última persona que lo vio con vida, para obtener respuestas sobre su extraña desaparición.

Habla ex pareja de Marco Opazo

Pese a que la hermana de Marco asegura que el ex seleccionado nacional pudo ser asesinado, su ex conviviente y pareja reveló una posibilidad completamente distinta.

Desde su casa en Lampa, y más bien reacia a contestar preguntas, la mujer dijo que Opazo salió con "nada" de su hogar y que no se acuerda como iba vestido.

"Igual es como complicado porque cuando él se fue, igual nosotros no nos estábamos llevando muy bien", recordó.

En esa línea, comentó que cree que "él quiso dejar todo atrás... porque igual la relación de nosotros estaba mala... a lo mejor tomó la decisión y quiso irse nomás".

Con respecto a las sospechas de la familia de su ex, la mujer comentó que "a mí me encantaría que apareciera para que esto se aclarara y solucionara, porque de verdad que la familia de Marco me tiene enferma, en que me acusa, sin pruebas más encima".

Hermana apunta a asesinato de ex futbolista

Tras acceder a la carpeta investigativa, Ximena Opazo, hermana de Marco, dijo que "queremos que no se vea como una desaparición (...) un homicidio, directamente, un crimen".

"Tengo la convicción y la certeza de que mis sospechas no son en vano... y que no son solo las mías. Son las de mi familia", aseguró.

"Esas sospechas recaen en personas muy cercanas a mi hermano, de su círculo muy cercano. Acá hay más de una persona involucrada. Hay muchas mentiras", destacó.