29/ 03/ 2026 22:17

¿Quién nos cuidará? El desafío del envejecimiento y su alto costo en Chile

En Chile estamos envejeciendo y rápido. En el año 2050, uno de cada tres adultos será adulto mayor. Y aunque todos vamos para allá, hay una pregunta incómoda que pocas familias se hacen. ¿Quién nos va a cuidar? Si usted no es parte del grupo más vulnerable de la sociedad, el sistema de protección social prácticamente desaparece y las opciones privadas de un hogar pueden superar el millón de pesos mensual. La invitación es a poner el tema sobre la mesa, porque más vale estar preparados.