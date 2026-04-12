12/ 04/ 2026 22:41

Privilegios tras las rejas: Así ingresan celulares, drogas y alcohol sin control en cárceles chilenas

Privilegios como dinero en efectivo y alimentos que parecen ser para una fiesta son parte de las llamadas “encomiendas” que están permitidas en las cárceles chilenas. Todos los días, en dos bloques de horario, entran cientos de paquetes y la mayoría de las veces se hacen incontrolables. El problema no son los productos legales, sino lo que se oculta en ellos como droga o celulares. ¿Hasta cuándo dejamos que entre de todo en la cárcel?