El video clave que condenó a Sebastián Eyzaguirre por maltrato habitual: “Se metió en mi edificio” - Chilevisión

El ex conductor de TV fue sentenciado por maltrato habitual contra su ex pareja Lorena Vargas. En una entrevista exclusiva con CHV Noticias, la víctima rompió el silencio y reveló distintos hechos de violencia.

En un reportaje de CHV Noticias, Lorena Vargas, ex pareja de Sebastián Eyzaguirre que lo denunció por maltrato, rompió el silencio y relató los distintos hechos de violencia de los que fue víctima.

Recordemos que en junio de este año, Eyzaguirre fue condenado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo y supervisión de Gendarmería en plazo de un año, tras acreditarse la denuncia interpuesta por Vargas.

A más de dos meses de dicha sentencia, la denunciante afirmó que "no había querido dar mi testimonio, pero ya me veo en la obligación porque me tengo que proteger más de lo normal".

Video clave tras denuncia contra Sebastián Eyzaguirre

Hay varios hechos de violencia constatados durante el proceso judicial que enfrentó Lorena Vargas con Sebastián Eyzaguirre, litigio que se extendió por cuatro años.

Dentro de las pruebas se encuentran una serie de audios, videos y correos electrónicos que el mismo ex conductor de TV le enviaba a la denunciante.

Sin embargo, una de las evidencias claves apunta a un video de las cámaras de seguridad del edificio en que vive Lorena.

Según relató durante la audiencia la jueza Cheryl Fernández, del 4° Juzgado de Garantía, Sebastián "le gritó desde la vía pública, regresando rápidamente la mujer a su domicilio para huir de él".

Posteriormente, aprovechando la salida de otro vehículo, el sujeto ingresó caminando al edificio por la salida de autos. En ese instante, el conserje le advirtió que no podía pasar y él señaló que iba al departamento de "su polola".

Eyzaguirre abandonó el edificio "sólo tras la llegada de funcionarios de Seguridad Ciudadana de Vitacura", indicó la magistrado.

Cabe mencionar que este hecho ocurrió después que el ex CQC violentara a la mujer en un local comercial. "Luego de eso del supermercado, él se fue a meter a mi edificio", recordó la víctima entre lágrimas.

