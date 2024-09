“No te la voy a aguantar”: Revelan crudos audios de Sebastián Eyzaguirre contra Lorena Vargas - Chilevisión

En un reportaje de CHV Noticias, la denunciante rompió el silencio y mostró las pruebas que condenaron al ex conductor de TV por violencia habitual.

En junio de este año, Sebastián Eyzaguirre fue condenado a 300 días de presidio menor en su grado mínimo y supervisión de Gendarmería por maltrato habitual contra su ex pareja Lorena Vargas.

A poco más de dos meses de dicha sentencia, Vargas rompió el silencio en un reportaje de CHV Noticias donde repasó distintos episodios de violencia.

"No había querido dar mi testimonio, pero ya me veo en la obligación porque me tengo que proteger más de lo normal", señaló la víctima.

Los audios que condenaron a Sebastián Eyzaguirre

Hay varios hechos de violencia constatados durante el proceso judicial que enfrentó Lorena Vargas con Sebastián Eyzaguirre y que duró cuatro años de litigio.

Dentro de las pruebas se encuentran una serie de audios y correos electrónicos, correspondientes a mayo del año 2020, cuando Lorena ya había abandonado la casa en que vivían ambos.

"Contéstame el mail, si no quieres verme caliente en serio, verme enojado en serio y ver hasta donde puedo llegar contigo, ¡contéstame el mail! Es lo único que te digo", señala Eyzaguirre en un audio.

Tras un ir y venir de correos, el ex conductor de CQC intentó un cambio. Sin embargo, apenas la víctima lo desbloqueó, comenzó un nuevo hostigamiento virtual.

Si bien Lorena dio una oportunidad más a la relación, en octubre de 2020 ocurrió un punto de inflexión que llevó a la víctima a terminar definitivamente con Eyzaguirre.

"Es lo más grave que me han dicho en toda mi vida, pero ni de rodillas, hija de pu... te voy a perdonar esta hue... que hiciste. Ni de rodillas, te espero donde querai, en un tribunal, donde querai. Hija de pu..., esta sí que no te la voy a aguantar", dijo en un audio posterior al quiebre.

Posteriormente, Sebastián violentó a su ex pareja en un supermercado e incluso llegó hasta su edificio para intimidarla.

