Tras dos días de movilización: AJUNJI anuncia paro nacional de 48 horas a partir de este jueves - Chilevisión

La AJUNJI (Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardínes Infantiles) convocó a un paro nacional de 48 horas a partir de este jueves 17 de octubre tras la manifestación de dos días en la región de Los Lagos.

Desde la organización, manifestaron que la movilización se debe al incumplimiento de los compromisos adquiridos por la Vicepresidenta Ejecutiva de la institución, Daniela Triviño Millar.

A través de un comunicado se indicó que "El Directorio Nacional de AJUNJI llama a un paro nacional de 48 horas desde el 17 de octubre debido al incumplimiento de los compromisos de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junji".

También se solicita la intervención del ministro de Educación y la ministra del Trabajo, ya que aseguran que se han presentado "graves hechos" y los funcionarios están "desamparados ante el no cumplimiento de la Ley Karin".

Caso de Constanza Villalobos

En el escrito también se hace referencia al caso de Constanza Villalobos, joven parvularia de Osorno que se quitó la vida tras acusar reiterado maltrato laboral.

"Entendemos y agradecemos la oferta de jornadas de reflexión e intervenciones de clima laboral tras el suicidio de nuestra colega, pero no son solución, no hacen que se activen protocolos, no resuleven la falta de liderazgo, ni la carencia de materiales de trabajo, temas que están también a la base de la inseguridad en el entorno laboral", se agrega en el comunicado.

