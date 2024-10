Monsalve y Reinao se conocieron cuando el ex alcalde de Renaico era dirigente estudiantil y el ex subsecretario ejercía en sus primeros años como médico. Incluso, Monsalve habría llevado a trabajar a Reinao a la provincia de Arauco.

En conversación exclusiva con CHV Noticias, una testigo confirmó los vínculos de Manuel Monsalve con el ex alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quién hoy está preso acusado de violación, abuso sexual y aborto.

La mujer, era cercana al ex edil y reveló antecedentes inéditos del pasado del ex subsecretario, quien siendo diputado por la zona, habría compartido domicilio con Reinao en el mismo periodo cuando el ex alcalde cometió los abusos que se le imputan.

Además, antecedentes indican que Monsalve y Reinao se conocieron cuando el ex alcalde de Renaico era dirigente estudiantil y el ex subsecretario ejercía en sus primeros años como médico. Incluso, Monsalve habría llevado a trabajar a Reinao a la provincia de Arauco.

Declaraciones de testigo por vínculos entre Monsalve y Reinao

La testigo, quien trabajó de manera cercana con Reinao, afirmó que el ex alcalde le manifestó abiertamente que tenía una importante red de protección.

"Reinao me dijo que cualquier cosa que se dijera en su contra tenía una red de protección, como su amigo Monsalve. Se sentía protegido por él", manifestó.

De hecho, apuntó a que Monsalve tendría un modo similar de comportamiento que Reinao, al ser consultada por la denuncia por abuso sexual contra la ex autoridad de gobierno. "Vi que era la misma forma que tenía Reinao de abordar a sus víctimas", afirmó.

Por último, la mujer se refirió a los cierres de campaña de Monsalve cuando este era parlamentario de la zona. En ellos, según su relato, se habrían realizado fiestas con abundante consumo de alcohol y una gran presencia de mujeres.

"En algunas oportunidades Reinao comentó cómo eran estas fiestas. Eran únicas, una experiencia que se tenía que vivir con mucha diversión, mujeres y alcohol", sostuvo.