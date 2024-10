Una testigo confirmó los vínculos de Manuel Monsalve con el ex alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, quién hoy está preso acusado de violación. La mujer, era cercana al ex edil y reveló antecedentes inéditos del pasado del ex Subsecretario, quien cuando era diputado por la zona, habría compartido domicilio con Reinao, en el mismo periodo cuando el ex alcalde cometió los abusos que se le imputan.