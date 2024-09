Teresa Marinovic acusa a USS de ofrecer millonarios contratos en campaña del Rechazo - Chilevisión

Según señaló la también docente universitaria, la USS habría ofrecido contratos de dos millones y medio de pesos mensuales a ex convencionales para que hicieran campaña por la opción Rechazo en el plebiscito de salida.

La ex convencional constiyuyente, Teresa Marinovic, hizo una grave acusación contra la Universidad San Sebastián, institución que está en el ojo del huracán luego de que se hiciera público el alto sueldo de Marcela Cubillos.

Según señaló la también docente universitaria, la USS habría ofrecido contratos de dos millones y medio de pesos mensuales a ex convencionales para que hicieran campaña por la opción Rechazo en el plebiscito de salida.

"Les pido atención a lo que voy a contar, porque es una denuncia grave. No tengo pruebas, no hay nada escrito, ni audio. Es sólo el testimonio de una persona que me merece confianza", manifestó Marinovic en su canal de YouTube.

Marinovic manifestó que a otro convencional se le ofreció un contrato con la Universidad de San Sebastián, similar al salario de los convencionales. El pago se realizaría entre julio y diciembre, una vez terminada la Convención Constitucional.

"Lo primero que le pareció extraño a este convencional, fue que la oferta se hiciera a partir de un contrato con la universidad, contra la obligación de hacer campaña, pero incluyendo meses posteriores al plebiscito", agregó.

Teresa Marinovic arremete contra Marcela Cubillos

Teresa Marinovic también aprovechó la instancia para criticar a Marcela Cubillos, actual candidata a la alcaldía de la comuna de Las Condes.

"Su contrato (Cubillos) con la Universidad San Sebastián estuvo vigente desde marzo del 2020 hasta agosto del 2024. ¿Y qué hizo Marcela Cubillos durante los años en que recibía los 17 millones de pesos? El 2020 salió del gobierno de Piñera aclarando que su renuncia tenía que ver con la campaña por el Rechazo", partió declarando.

Además agregó que la ex ministra fue convencial constituyente entre 2020 y 2021, donde Marinovic afirmó que esa función no dejaba espacio para algo más. "Con suerte había tiempo para la familia".

"Me cuesta creer que alguien pudiera desarrollar un trabajo académico serio en circunstancias como esa... Tres campañas, una de ellas propia y un cargo público. Todo eso en cuatro años y con un sueldo como profesora, no como política, por 17 millones de pesos al mes. El sentido común indica que no se le pagó como profesora", manifestó.