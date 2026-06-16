Temblor hoy 16 de junio en Chile: Revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este martes por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este martes 16 de junio se han registrado distintos temblores en el territorio nacional, según ha reportado el Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a las placas de Nazca y Sudamericana, las que provocan sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores hoy en Chile.

Temblor hoy, martes 16 de junio en Chile

Estos son los sismos informados por el Centro Sismológico Nacional:

Magnitud : 3.3

: 3.3 Hora : 06:03 horas

: 06:03 horas Epicentro : 18 km al este de Calama, región de Antofagasta

: 18 km al este de Calama, región de Antofagasta Profundidad: 113 km

Magnitud : 3.2

: 3.2 Hora : 02:10 horas

: 02:10 horas Epicentro : 66 km al norte de Quillagua, región de Antofagasta

: 66 km al norte de Quillagua, región de Antofagasta Profundidad: 97 km.