Tatuadora que denunció a Jorge Valdivia por violación rompió el silencio: “Cambió mi vida para siempre” - Chilevisión

La tatuadora entregó detalles de su caso y criticó el cambio en la medida cautelar para el ex futbolista, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la prisión preventiva.

Una de las mujeres que denunció a Jorge Valdivia por el delito de violación rompió el silencio y se refirió por primera vez al caso.

Se trata de la tatuadora que presentó la primera denuncia por los hechos que ocurrieron el pasado domingo 20 de octubre tras un encuentro en el restaurante "Chicha en Ají", en la comuna de Providencia.

Denunciante de Jorge Valdivia rompe el silencio

“Me pasó a mi, que no te pase a ti. De chica aprendí a se valiente y armarme de coraje a la hora de enfrentar situaciones difíciles y hace unas semanas me tocó volver a hacerlo”, inició escibriendo en un extenso mensaje que compartió en su cuenta de Instagram.

La víctima explicó que su publicación fue para “dar detalles respecto a la violación que sufrí por parte de este futbolista que ahora anda por la calle, mientras yo debo estar alejada de mi casa que también era mi espacio de trabajo, debido a filtraciones de información confidencial”.

En esa línea, recalcó que “ni una persona merece ser juzgada y mucho menos farandulizar un delito grave, que cambió mi vida para siempre”.

“Gente, cuando una persona abusa de su asimetría social para aprovecharse y además se cree el Dios del mundo por su situación económica y logros deportivos, ahí es cuando menos hay que rendirse, todo lo contrario, hay que ponerle los pies bien puestos en la tierra a este tipo de personajes”, agregó.

Finalmente, criticó el cambio en la medida cautelar de Jorge Valdivia, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara su prisión preventiva, dejándolo con arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

“Es un simple mortal que fue prohibido de libertad por ser considerado un peligro para la sociedad al presentar parte de mi evidencia, que con el paso de los días y cambio de defensa, dejó de ser tan grave para el criterio de la Corte de Apelaciones de ese momento”, señaló.