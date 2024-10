Llamados, restaurant y departamento: Revelan declaración de Jorge Valdivia por denuncia de violación - Chilevisión

Contigo en la Mañana de Chilevisión tuvo acceso exclusivo a la declaración del ex futbolista Jorge Valdivia, quien actualmente está en prisión preventiva por el delito de violación.

Recordemos que, durante la tarde del pasado martes, el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó esta medida cautelar contra el ex futbolista, fijando un plazo de investigación de 90 días.

Este miércoles se dio a conocer una segunda denuncia, investigación que está a cargo de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Este segundo caso se contextualiza en un hecho que habría ocurrido el pasado viernes 18 de octubre, mientras que la denuncia fue presentada el martes recién pasado.

La declaración de Jorge Valdivia

En la declaración, Jorge Valdivia entregó su versión respecto al encuentro en un restaurante en Providencia y luego en el departamento de la presunta víctima.

"Estuve en el departamento un lapso corto, luego bajé al primer piso a revisar unos mensajes en el celular, luego volví a subir al dormitorio y ella ya estaba durmiendo", aseguró el ex seleccionado chileno.

Valdivia señaló en su declaración que estuvo en el domicilio de la denunciante hasta las 00:30 horas del lunes 21 de octubre. "A las 01:00 de la madrugada yo ya estaba en mi casa", afirmó.

"El día de ayer lunes en la mañana recibí unos mensajes de ella y no le pude contestar en el minuto, pero después la llamé por teléfono y me preguntó que es lo que había pasado, me dijo que no se acordaba y que le dolía la cabeza", declaró Jorge, asegurando que después siguieron conversando por mensajes.

Asimismo, Valdivia habló de una segunda conversación por teléfono con la denunciante, en la cual le habría señalado que su ex pololo los vio desde afuera del edificio.

"Como vive en un primer piso, en un dúplex, ella me dijo que se veía desde afuera (...) Me dijo que el pololo nos había visto agarrar en el primer piso del departamento, lo que me pareció raro, ya que yo no voy a vigilar a mi ex", señaló.

"Mientras estuvimos en el departamento no la vi consumir nada, yo tampoco consumí nada, por lo menos no consumió nada delante de mí. Todo fue muy rápido en su casa", añadió.

Jorge Valdivia: "Ella nunca estuvo forzada"

En la misma línea, Jorge Valdivia entregó su versión respecto al encuentro en el restaurante "Chicha en Ají", en la comuna de Providencia.

"Mientras vi a esta persona tuvimos una interacción coqueta entre el sábado y el domingo y terminó con la invitación de ella al restaurant. Antes habíamos hablado sólo de los tatuajes", afirmó.

"También tuvimos mensajes el lunes donde ella cuando me dijo que no se acordaba, también se reía de la situación y le dije que si no se acordaba podíamos repetirlo", agregó.

Luego, indicó que "mientras estuvimos en el departamento, ella estaba consciente de la interacción sexual. Ella nunca estuvo forzada (...) Nunca me empujó o me dijo que parara".

En otra parte de la declaración, el ex futbolista contó se reunió con la denunciante el viernes 18 de octubre, dos días antes del presunto ataque, donde le habría medido el diámetro de su brazo para un tatuaje.

También aseguró que la invitó a su cumpleaños al día siguiente, pero no pudo asistir porque "estaba en una fiesta, incluso me envió un flyer del lugar donde estaba".

Según Valdivia, al llegar al restaurante el día domingo 20 la mujer estaba sentada en una mesa con un vaso de pisco sour y una parrilla con pulpo y verduras salteadas. Luego, ambos consumieron más tragos del mismo tipo.

"Empezamos a hablar de otras cosas además de los tatuajes, me habló de sus papás, le conté que me había separado hace poco, hablamos de cine, le pregunté por la película del Joker (...) Me habló de su posición política, que no era de derecha ni de izquierda, ella estaba consciente de lo que hablábamos", declaró Jorge.

