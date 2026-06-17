Sismo remece a la zona norte de Chile: Revisa magnitud y epicentro del temblor

Según el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 05:51 de este miércoles.

Un nuevo sismo de magnitud 4.3 remeció a la zona norte del país la mañana de este jueves, específicamente a la región de Coquimbo.

De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional (CSN), el temblor ocurrió a las 05:51 horas a 19 km al noroeste de la comuna de Punitaqui.

Según reportó el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 45 kilómetros.