“Sentí mucho miedo”: Nieta de María Ercira explica por qué no reveló importantes mensajes - Chilevisión

Carla Hernández, nieta de la adulta mayor desaparecida, afirmó que quedó en shock al recibir los mensajes porque supuestamente habían sicarios que estaban amenazando a ella y a su familia.

Ya son más de siete meses los que lleva desaparecida María Ercira Contreras, adulta mayor a la que se le perdió el rastro el pasado 12 de mayo cuando celebraba el día de la madre junto a su familia en el fundo Las Tórtolas de Limache.

Durante esta jornada, su nieta Carla Hernández, conversó con el programa Contigo En Directo de Chilevisión y reveló por qué no dio a conocer los mensajes en los que supuestamente se le confesaba el paradero de su abuela.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Estos mensajes que recibió Carla durante septiembre fueron por WhatsApp y su autor es un supuesto trabajador del fundo que le indicó que su abuela estaba secuestrada y se la habían llevado a Puerto Montt.

Nieta de María Ercira y mensajes recibidos

"Esos mensajes los recibí el 28 de septiembre y sentí mucho miedo, quedé en shock, porque dijo que estaba siendo amenazados por sicarios y yo también, así que mi reacción fue de mucho miedo", partió declarando la joven.

Hernández señaló que analizó la situación, donde el hombre le decía que él no sacaba nada con hablar y que todo iba a quedar en nada, porque esta información involucraba a la PDI, ya que según él los dueños del restaurante eran amigos con la PDI.

"Estuve hablando tres días con él y le pedí pruebas para confirmar que era trabajador y ahí me dice que yo no le creo y me bloqueó de WhatsApp", agregó.

"Creo que esta persona dice información verdadera y falsa, porque no creo que mi abuela esté secuestrada en el sur, porque nunca pidieron dinero", manifestó.

Por último, Carla informó que a pesar de que Fiscalía no obtuvo acceso de inmediato a estos mensajes, sí sabía de ellos, ya que la familia tenía sus teléfonos intervenidos y ellos conversaban la situación.