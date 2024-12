“No confío en nadie”: Revelan supuestas amenazas en Caso de María Ercira - Chilevisión

La nieta de la mujer desaparecida declaró no confiar en el fiscal a cargo, por lo que recién ahora dio a conocer la información que recibió cuatro meses después de que se le perdiera el rastro a María Ercira.

La desaparición de María Ercira Contreras sigue siendo un misterio a siete meses desde que se le perdió el rastro en el fundo Las Tórtolas, en Limache.

Ahora, la nieta de esta mujer, Carla Hernández, dio a conocer a la Fiscalía una serie de chats de WhatsApp que le habría enviado un supuesto trabajador del restaurante donde ocurrieron los hechos, conversación en la que se da cuenta de supuestas amenazas que habría recibido esta persona.

Nieta de María Ercira revela chats claves con supuesto trabajador del fundo

"Me pidieron deshacerme de las imágenes de cámaras del (día) 12", partió diciendo esta persona anónima, agregando: "No confío en nadie, estamos amenazados de muerte y tú también con tu familia. (Nombre de administradora) contrató dos sicarios venezolanos para que a ustedes los mantengan alejados".

Cabe destacar que esta conversación se dio cuatro meses después de la desaparición de la mujer de 86 años, sin embargo, no fueron dados a conocer hasta ahora, ya que el fiscal no sería de confianza para la familia, así como tampoco la Policía de Investigaciones a cargo.

Entre el intercambio de mensajes que tuvo este supuesto trabajador, declaró que a María Ercira "se la llevaron para el sur en Puerto Montt". Al mismo tiempo, dejó claro el riesgo que era para él confesar esto.

"Mi señora me ayudó a contarte esto, pero después de todo lo que ha pasado pude recién atreverme a hablarte", indicó este sujeto, asegurando que quiso contar esto el mismo día que ocurrió.

"No pude porque los dueños nos llamaron a todos a las nueve de la noche y me pidieron que saque las grabaciones sin saber que era. Y ahí supe que era de la señora. Después me dijo que si hablaba no sería bueno para mí y mi familia, y desde ese día que vivimos en angustia por todo, y cuando la PDI llega al restaurante también preguntan si alguien se ha salido de lo pactado", fue lo último que le escribió a Carla Hernández.

