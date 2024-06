Mamá de conscripto fallecido en Putre se niega a exhumar cuerpo de su hijo: Argumentó contra la justicia militar - Chilevisión

Romy Vargas, madre del conscripto, expresó una tajante opinión tras la orden de la ministra en visita Jenny Book al Servicio Médico Legal para exhumar el cuerpo de su hijo.

Romy Vargas, madre de Franco Vargas, joven conscripto fallecido en Putre mientras realizaba su servicio militar, reaccionó a la orden de la ministra en visita Jenny Book para exhumar el cuerpo de su hijo.

En la resolución de la magistrada, que consta de cuatro párrafos, se instruye al Servicio Médico Legal (SML) de Santiago para aplicar el Protocolo de Minnesota y realizar todos los exámenes requeridos para el proceso.

"Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no a la exhumación. Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar. Segundo, ella está con que la investigación quede en la Fiscalía Militar”, declaró Vargas en conversación con Radio Biobío.

Vargas también manifestó su deseo de que el caso sea llevado por la justicia civil y no militar, como está sucediendo. "Yo quiero que sea la justicia civil, porque ahí no hay influencias", señaló.

"Yo no sé si van a participar personas que son del círculo de confianza de ella (ministra Book) y que vuelvan a mentir como lo hicieron en el Servicio Médico Legal de Arica. Me rehúso", manifestó la madre del joven fallecido en abril pasado.