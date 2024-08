Revelan lista de visitas que ha recibido Daniel Jadue en prisión preventiva - Chilevisión

A poco de cumplir tres meses con la medida cautelar en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, el ex alcalde de Recoleta ha sido visitado, entre otras personas, por Carmen Hertz, Mauro Tamayo y Karina Oliva.

Más de dos meses lleva privado de libertad el ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y son 52 las visitas que ha recibido en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber en aquel periodo.

Según reveló Radio Bío Bío, las personas enroladas se dividen en cuatro categorías: familiares, amigos, compañeros de trabajo y su pareja, Anjuli Tostes.

En esa línea, los nombres que destacan son los de las diputadas Carmen Hertz, María Candelaria Acevedo, Lorena Pizarro, Alejandra Placencia y el diputado Matías Ramírez.

Las visitas a Daniel Jadue en su prisión preventiva

Asimismo, también han concurrido el ex ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, el ex vice presidente ejecutivo del Banco Central, Hugo Fazio, y el ex entrenador de Palestino, Nicola Hadwa.

A ellos, también se han sumado el dirigente de ANEF y de la CUT, Carlos Inzunza, la ex candidata a gobernadora Metropolitana, Karina Oliva, el ex presidente de Comunes, Jorge Ramírez, y el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, entre otros.

Cabe recordar que, según la normativa interna de Gendarmería, “podrán ser enrolados para ingresar en calidad de visitas o para la entrega de encomiendas un máximo de 10 personas por cada privado de libertad”.

Sin embargo, en "casos excepcionales y debidamente calificados", el Jefe de Unidad podrá "autorizar a más personas, teniendo en cuenta el derecho que les asiste a los privados de libertad".

Tres meses cumplirá el ex alcalde con la medida cautelar

Jadue, tras ser formalizado por los delitos de cohecho, fraude al fisco y estafa, cumplirá tres meses en prisión el próximo 3 de septiembre. Por lo mismo, su defensa legal ha intentado cambiar su estado procesal.

Pese a ello, tanto el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago como la Corte de Apelaciones de Santiago han desestimado la solicitud de revocar la medida cautelar.