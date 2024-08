"Una bolsa de payasos": Isabel Amor no descarta escalar su despido a la Corte Interamericana

"Mis problemas, concretamente, tienen que ver con un despido que me parece arbitrario. Me parece que se funda en cuestiones que van contrarias a la ley", aseguró.

Tras la salida de Isabel Amor desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) en Los Ríos, la polémica ha crecido frente al argumento utilizado por el Gobierno.

Fue por una "pérdida de confianza" que luego de dos días en el cargo se le pidió la renuncia. Y la decisión se gatilló a raíz de una entrevista en que la ex funcionaria habló de la condena de su padre por violaciones a los derechos humanos.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sobre esto, Isabel Amor conversó con CHV Noticias y aclaró que ella advirtió sobre esta situación: "Yo le digo: 'No te preocupes, yo aviso y digo que se baje', pero en vez de eso me despidieron. Entonces, si tú lo piensas, la única persona que ha tratado de hacer control de daños en todo este asunto soy yo, la despedida", señaló.

VER MÁS SOBRE ISABEL AMOR

"Una persecución verdadera a mi persona"

Sin embargo, también se relacionó su salida del cargo con un conflicto que ella habría tenido con la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) en Ñuble.

"El proceso es largo y uno informa lo que le van preguntando. Cuando yo tuve dificultades con la asociación fue cuando la sentencia de mi padre terminó en la Corte Suprema, que fue en abril de este año", contextualizó.

"Yo ahí los cité a conversar (a la AFDD), a decirles yo misma: 'Miren, esta es la situación, esto es lo que pasa, esto es lo que yo pienso. Y ellos no quisieron acercarse", aseguró.

"Escribieron cartas, pidieron que a mí me removieran del cargo... Por ser hija de mi padre. Y luego lo que hicieron fue pasear estas cartas por todos los ministerios, en una persecución verdadera a mi persona", reclamó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

"La exclusiva confianza es como una bolsa de payasos"

"Sobre los pasos a seguir, sostuvo que "yo no soy una persona particularmente litigiosa. Yo no vengo a este lugar a tratar de dificultarle la vida a un ministerio; vengo a trabajar por las mujeres de Ñuble".

Frente al proceso que lleva ante la justicia y que llegaría hasta la Corte Interamericana para revertir esta decisión, indicó: "No tengo un problema con el gobierno (...) Mis problemas, concretamente, tienen que ver con un despido que me parece arbitrario. Me parece que se funda en cuestiones que van contrarias a la ley".

"Existe esto de la exclusiva confianza, que es como una bolsa de payasos donde cabe todo. Y esto está directamente mal... Y la gente, entiendo que lo ha leído así, y las comunicaciones que ha hecho el ministerio van de mal en peor", cerró.

Revisa la entrevista: