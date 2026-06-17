¿Quién es Yanela Flores? La concejala de Lumaco detenida por hurtos a tiendas en mall de Coquimbo

La militante del Partido Republicano se encontraba en la región de Coquimbo participando del Encuentro Nacional de Concejales 2026. Tras su detención, quedó con la medida cautelar de arraigo nacional.

La detención de la concejala de Lumaco, Yanela Flores Cárdenas, generó amplio revuelo durante las últimas horas, luego de que se conociera que enfrenta una investigación por un presunto delito de hurto en el Mall Vivo Coquimbo.

Flores (43 años) es ingeniera comercial y una figura conocida en la política local de Lumaco. Milita en el Partido Republicano y actualmente cumple su tercer período como concejala de la comuna , tras ser reelecta en las elecciones municipales de octubre de 2024.

Lo que se sabe de la detención de concejala en Coquimbo

La autoridad comunal se encontraba en la Región de Coquimbo participando del Encuentro Nacional de Concejales 2026, actividad organizada por la Asociación Chilena de Municipalidades y que se desarrolla entre el 16 y el 19 de junio.

Según confirmó la Municipalidad de Lumaco en un comunicado oficial, la participación de los integrantes del Concejo Municipal en dicho evento había sido aprobada previamente durante una sesión realizada el pasado 1 de junio.





Sin embargo, el martes 16 de junio Flores fue detenida luego de que personal de seguridad del Mall Vivo Coquimbo detectara una presunta sustracción de especies desde las tiendas Ripley y Sunglass Hut.

Tras revisar registros de cámaras de seguridad y recopilar antecedentes, guardias del recinto dieron aviso a Carabineros, procedimiento que terminó con el traslado de la concejala a una unidad policial.

Según consignó el medio local El Día, el avalúo total de las especies sustraídas alcanzaría los $327.870, correspondiendo $149.970 a vestuario y $177.900 a los lentes de sol.

La investigación quedó en manos de la justicia, estableciéndose inicialmente un plazo de 60 días para las diligencias. Mientras tanto, Flores quedó con la medida cautelar de arraigo nacional.

La reacción del Partido Republicano

Tras conocerse el caso, el Partido Republicano emitió una declaración pública condenando los hechos y anunciando medidas internas contra la autoridad comunal.

“En nuestra colectividad existe tolerancia cero frente a la corrupción y la ilegalidad. Bajo ninguna circunstancia ampararemos conductas que destruyan la fe pública y traicionen los valores de honestidad que promovemos”, señaló el partido.

Asimismo, la colectividad informó que los antecedentes fueron remitidos de manera urgente a su Tribunal Supremo para evaluar posibles sanciones. “Esperamos que la justicia actúe con el máximo rigor y aplique las penas contempladas en nuestra legislación”, agregaron.