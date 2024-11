Quién es Marcela Riquelme, la diputada denunciada por abuso sexual - Chilevisión

Tras el testimonio entregado por una mujer de su círculo cercano al Tribunal Supremo del Frente Amplio, la coalición decidió suspender su militancia

Este viernes se reveló una denuncia por el delito de abuso sexual en contra de la diputada del Frente Amplio, Marcela Riquelme.

La denunciante correspondería a una mujer adulta de su círculo cercano; a raíz del testimonio entregado en el Tribunal Supremo del Frente Amplio, la coalición decidió suspender su militancia.

"Ante la gravedad del hecho que se me imputa, por respeto a mi familia, a quienes me rodean y a la presunta víctima, he decidido guardar silencio, dejando en manos de los entes investigadores las diligencias pertinentes que permitirán demostrar mi inocencia y esclarecer la verdad de los hechos", expresó a través de un comunicado.

¿Quién es Marcela Riquelme?

Marcela Riquelme es una abogada que se desempeña como diputada por el distrito 15 de la Región de O’Higgins (Mostazal, Graneros, Rquínoa, Rancagua, Quinta de Tilcoco, Olivar, Codegua, Machalí, Doñihue, Rengo, Malloa, Coinco y Coltauco) por el periodo 2022 - 2026.

En sus redes sociales, es ampliamente reconocida como activista de la comunidad LGBTIQA+, siendo la primera diputada abiertamente lesbiana en la historia de nuestro país, utilizando su influencia para difundir contenido feminista y en apoyo a las disidencias sexuales.

En uno de los posts, la abogada entregó su apoyo a un grupo de estudiantes que se manifestaron a raíz de una denuncia de abuso sexual de una de sus compañeras.

"Sepan de mi admiración por esa convicción inquebrantable por la justicia y la defensa de sus derechos. Yo les creo", publicó Riquelme junto a una foto de las denunciantes el pasado 5 de septiembre.

A raíz de su activa defensa de los derechos de la comunidad LGBTIQA+, la diputada participó durante el año pasado en el homenaje al fallecido ex presidente Sebastián Piñera debido al Acuerdo de Unión Civil, proyecto que fue promulgado durante el Gobierno del empresario.

Desde que recibió su cargo, Riquelme ha presentado más de 30 mociones en la cámara. Entre las últimas están un proyecto que obliga a las empresas sanitarias y de distribución eléctrica a disponer de medidas coordinadas ante situaciones de emergencia, y un proyecto que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones para facilitar el retiro del cableado aéreo calificado como desecho o en desuso.

Actualmente, la diputada participa en las comisiones de futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación; Minería y Energía; Régimen Interno y Administración; y Emergencia, Desastres y Bomberos.

Asimismo, Riquelme también forma parte de algunas comisiones investigadoras dentro del Congreso: Eventual sobreprecio de Metrogas, osamentas sin identificar de víctimas de desaparición forzada, irregularidades en los Juegos Panamericanos, entre otras.