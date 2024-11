Quién es Antonella Marchant, la poderosa criminal que habría amenazado a Monsalve en la cárcel - Chilevisión

Los abogados del ex subsecretario denunciaron que la integridad de su representado estaría en peligro, pues habría recibido graves advertencias mientras cumple la prisión preventiva en Rancagua.

Los abogados de Manuel Monsalve expresaron este jueves su preocupación por la integridad física del ex subsecretario mientras cumple la cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua.

Mediante un comunicado, la defensa advirtió que los derechos de su representado estarían siendo vulnerados, pues habría recibido graves amenazas por parte de la líder de una banda criminal.

"Nuestro representado fue expuesto a una situación de grave riesgo. Reiteramos que la resolución que ordenó su prisión preventiva, como sostendremos en la sede correspondiente, resulta completamente innecesaria y carece de justificación", expresaron, según reveló T13.

En concreto, dicen, la amenaza ocurrió en el hospital del penal mientras Monsalve se realizaba un chequeo médico. En ese contexto, se encontró con Antonella Marchant: "Te voy a matar violador conch...", fue lo que le habría dicho.

Quién es Antonella Marchant, la narco que amenazó a Monsalve

Hasta antes de su reclusión, Antonella Marchant era una narcotraficante líder de la banda criminal "Los Marchant", una peligrosa agrupación que operaba en la zona sur de Santiago.

Marchant, quien cumple una condena de 15 años de presidio en el centro penitenciario, era hermana del fallecido Diego Marchant Castro, a quien hicieron un mausoleo en la plaza Salvador Allende, en la población José María Caro de Lo Espejo.

Sin embargo, aquella construcción fue demolida por su propia familia, en una desafiante acción tras un proyecto anunciado por el Presidente Gabriel Boric que pretendía acabar con estos memoriales.

Las operaciones de Antonella Marchant fueron descubiertas por la PDI a fines de 2021, cuando se le decomisaron unos 380 kilos de droga, avaluados en unos $5.800 millones, cuando pretendía ingresarlos desde el norte de Chile.

La reacción de Marchant a la muerte de la "narco reina"

Por otra parte, Antonella Marchant era pareja de Sabrina Durán, la denominada "narco reina" que fue asesinada a sangre fría a fines de 2023 en plena vía pública en la comuna de Peñaflor.

A menudo compartían registros juntas y, tras la muerte, Marchant expresó mediante TikTok sus lamentos: "Aún no me lo puedo creer mi princesita, sé que me estarás viendo y cuidando desde un lugar mejor. Qué dolor no poder hacer nada por ti".

"Mi reina. Aún no puedo creer. Fue tan duro escuchar la noticia (...) Se llevaron a mi objeto más preciado. ¿Por qué tú? Estoy destrozada", señaló en también por aquel entonces.