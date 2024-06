Habló prófugo del Tren de Aragua liberado por “error”: “No tengo nada que ver” - Chilevisión

El segundo prófugo miembro del Tren de Aragua se entregó en horas de la madrugada en la 4° Comisaría de Santiago e insistió en su inocencia.

Se trata de Jordan Salas, uno de los cinco imputados que fueron liberados tras una resolución del Juzgado de Garantía Los Vilos.

Habla prófugo del Tren de Aragua

Salas, de nacionalidad venezolana, habló en exclusiva a CHV Noticias al llegar a la 4° Comisaría y señaló que "como no tengo nada que ver me he entregado, por voluntad propia".

"Tengo mi conciencia limpia de que no tengo nada que ver con ese secuestro (que se le imputa), ni soy líder del Tren de Aragua, ni nada de eso", aseguró.

En esa línea, indicó que "estaba con unos amigos tomando porque estaba feliz de que había salido y me quedé dormido de tanto cansacio", antes de enterarse de que se había revocado la reciente medida.

"La he pasado mal estos días porque no me lo esperaba", agregó Salas, quien comentó que se dedica a arreglar celulares.