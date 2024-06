Papá de Dante Jara cumplió 14 días caminando desde Arica: “Me hubiera gustado no estar haciendo esto” - Chilevisión

Fernando Jara, padre de Dante, niño que padece distrofia muscular de Duchenne, cumplió dos semanas desde que inició su caminata en Arica. "Los primeros días fueron duros", confesó.

Tal como ocurrió con el caso de Camila Gómez, madre de Tomás Ross que se trasladó desde Ancud, Fernando espera llegar hasta el Palacio de La Moneda y reunir los fondos para costear el medicamento de su hijo.

En concreto, Jara busca reunir los $3.500 millones que cuesta Elevidys, fármaco que permite tratar esta enfermedad.

Papá de Dante cumplió 14 días caminando desde el norte

A través de la cuenta de Instagram @dante_contra_duchenne, Fernando actualizó la campaña solidaria tras llegar a San Pedro de Atacama.

"Ha sido un día largo. Acabo de revisar la cuenta y llevamos $191 millones, así que vamos con todo", dijo durante una transmisión en vivo.

En el mismo live, agradeció el cariño y los aportes de las personas pero reconoció que "feliz no puedo estar. Me hubiera gustado no estar haciendo esto, porque es una enfermedad complicada".

"Pero agradecido de todos ustedes, del apoyo que nos están dando, de la gente que me ve en la calle y me ayuda", agregó.

El padre de Dante sostuvo que "los primeros días fueron duros, con los pies llenos de ampollas. Ahora ya vamos pescando el ritmo y nos encontramos súper bien con mi equipo, que es mi papá, mi cuñado y se sumó una persona de Alto Hospicio".

"Llevamos harto pero aún falta mucho, pero yo sé que vamos a llegar a la meta. Tengo harta fe y esperanza", cerró Jara.