Ex mano derecha de Cathy Barriga afirmó que habría pagado a niñera con dinero municipal de Maipú - Chilevisión

Luis Japaz, entregó una reveladora declaración sobre la administración que realizó durante su mandato en la comuna. "Ella sabía que estaba cometiendo un ilícito", afirmó en su declaración ante Fiscalía.

Un nuevo antecedente sobre la administración de Cathy Barriga en la comuna de Maipú surgió, esta vez en voz de Luis Japaz, quien fuera mano derecha de la alcaldesa.

El ex funcionario ha sido clave en la investigación y el pasado 6 de enero entregó su declaración ante la Fiscalía Metropolitana Oriente.

En ese contexto, surgió un importante dato sobre la administración de la imputada que hoy cumple prisión preventiva en la cárcel de mujeres de San Miguel.

Cathy Barriga habría pagado niñera con dinero municipal

En la declaración que entregó Luis Japaz, a la que tuvo acceso El Ciudadano, reveló un antecedente desconocido hasta ahora, y aseguró que Cathy Barriga contrataba a cuidadoras para su hijo menor con dinero municipal.

“Ahí me enteré de lo de Kimberly Guajardo, que estaba contratada por el municipio pero era la cuidadora de R*. Quiero decir que no en forma infantil, sino que de forma muy consciente, ella sabía que estaba cometiendo un ilícito. Ningún asesor le dijo que contratara con platas fiscales a la niñera de su hijo, y lo reiteró en cuatro ocasiones”, reveló.

El ex funcionario profundizó en la decisión de la ex alcaldesa y sostuvo que “en las tres ocasiones posteriores, yo me opuse. A ella le siguieron pagando muchos años más, y su única función era ser la niñera. Ella estaba 100% consciente de que lo que estaba haciendo no correspondía, pero supe cuando la embarrada ya estaba hecha. Todos sabían en la administración que Kimberly estaba para cuidar a R* y se pagaba con fondos municipales”.

Incluso, contó que la ex jefa comunal despidió a la niñera, pero para evitar que apareciera en los medios denunciando el hecho de que su sueldo era financiado con fondos públicos, la trasladó de lugar, “sin embargo, Barriga volvió a contratar a otra cuidadora con dinero de la Alcaldía, por un monto de 800 mil pesos”.