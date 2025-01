Joaquín Lavín cuestiona prisión preventiva de Cathy Barriga: “Ese famoso déficit está mal calculado” - Chilevisión

El ex alcalde de Las Condes se refirió a la situación judicial que vive su nuera y puso en duda las cifras por las que se le imputan.

Joaquín Lavín, ex alcalde de Las Condes, se refirió al proceso judicial por fraude al fisco que vive su nuera Cathy Barriga, poniendo en duda la cantidad de dinero por el que se le imputa.

Actualmente, la ex alcaldesa de Maipú se encuentra cumpliendo prisión preventiva desde el 26 de diciembre, esto luego de que se le revocara el arresto domiciliario.

Barriga enfrenta cargos por falsificación de instrumento público y por un déficit fiscal en la Municipalidad de Maipú que asciende a más de 30 mil millones de pesos.

Declaraciones de Joaquín Lavín sobre Cathy Barriga

En una entrevista con T13 Radio, Joaquín Lavín se tomó el tiempo de hablar sobre su punto de vista del caso que mantiene en la cárcel a Cathy Barriga, calificándolo como "injusto".

Además, la ex autoridad comunal indicó que "ese déficit famoso de 30 mil millones o algo así, no existe, no es tal, está mal calculado, y te lo digo por saber de temas municipales".

En la misma línea, afirmó que todo se debe aclarar en juicio, destacando que a su parecer no hay motivos para que su nuera esté en prisión preventiva.