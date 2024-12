“No hemos recibido...”: Fiscal de caso María Ercira apunta a familia por no entregar antecedente clave - Chilevisión

Guillermo Sánchez Psijas, persecutor que lidera la "investigación más grande que se ha hecho para ubicar a una persona en Limache", ahondó en las últimas pesquisas que se han realizado para el caso.

El fiscal jefe de Limache, Guillermo Sánchez Psijas, líder de la investigación en torno a la desaparición de María Ercira Contreras, concedió una entrevista en la que ahondó en los avances de las pesquisas.

En conversación con La Tercera, el presecutor se detuvo en las últimas indagaciones en el predio donde está emplazado el restaurante donde se perdió el rastro y también en la principal hipótesis de lo que pasó con la adulta mayor.

Además, se refirió a las conversaciones de la familia, las cuales también han sido objeto de estudio. Por otra parte, reveló un antecedente que, aseguró, no fue entregado por los cercanos de la mujer.

Fiscal sostiene teoría de un posible accidente

"Hasta el momento no hay antecedentes concretos y determinantes para establecer que ha habido participación de terceros, a pesar de todas las diligencias que hemos hecho", comenzó diciendo el fiscal.

De esta forma, Sánchez descarta la teoría de la familia, que sostiene un posible homicidio o secuestro. "Para mí por lo menos, subsiste la hipótesis principal que es la de un posible accidente", reafirmó.

Sin embargo, aclaró que "eso no significa que no se va a seguir investigando la posible participación de terceros". "Porque el hecho de que uno tenga una opinión respecto a una posible hipótesis principal no significa que vaya a dejar de investigar otras hipótesis".

En ese sentido, junto con señalar que la PDI logró individualizar a cada comensal que asistió aquel día al restaurante Las Tórtolas, señaló que un testigo vio a María Ercira y que, tras hablarle, "ella lo miró con la mirada perdida y no le contestó".

"Entonces, eso refuerza la tesis de que ella lamentablemente en ese momento podría haber estado sufriendo algún episodio de desorientación que la hizo caminar sin rumbo fijo", especuló.

Familia no entregó antecedente clave a Fiscalía

El fiscal Sánchez también abordó los mensajes de WhatsApp que habría recibido la nieta de Contreras, Carla Hernández, donde se señala que su abuela estaría secuestrada y que se encontraría en el sur.

"Es que eso habría que preguntárselo a la familia, porque la verdad es que nosotros no hemos recibido ninguna información de carácter formal respecto de ese hecho", declaró.

"Nostros lo que esperábamos es que si esa información era plausible o tenía algún grado de seriedad, sería aportada por la familia ante Carabineros, ante la PDI o ante la misma fiscalía. Pero ellos nunca nos hicieron llegar esa información", aclaró al medio citado.