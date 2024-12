“Bótala más allá”: La llamativa conversación entre presuntos trabajadores del fundo donde desapareció María Ercira - Chilevisión

En el matinal Contigo En La Mañana de CHV se dio a conocer un llamativo dialogó entre supuestos trabajadores del fundo, lugar donde se perdió la adulta mayor.

Durante esta mañana, en el programa Contigo en La Mañana de CHV, se dieron a conocer antecedentes inéditos de la investigación que indaga la desaparición de María Ercira Contreras.

El periodista Sergio Jara dio a conocer las transferencias desde la cuenta de María Ercira hacia la de Myriam Ramírez, su nuera, esposa de su hijo Max, y madre de sus nietas Carla y Natalia. El monto corresponde a dos millones de pesos.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Otro tema importante y que se reveló en el matinal, fue una conversación a la cual tuvo acceso la Policía de Investigaciones entre dos supuestos trabajadores del fundo Las Tórtolas, lugar donde desapareció la adulta mayor.

Conversación telefónica entre suspuestos trabajadores del fundo

Trabajador 1: Hola, don Lele. Oiga, le quiero pedir una paletiá (sic) grande.

Trabajador 2: ¿Qué pasó?

Trabajador 1: Oiga, ¿sabe qué? Por arriba tengo el camino cortado para botar la basura, para botar las botellas para allá, pero es poquito, una pasá con la máquina no más.

Trabajador 2: ¿Va a botar la basura al canal?

Trabajador 1: No, no, no.

Trabajador 2: No vaya a botar allá donde ocorrió la... poh.

Trabajador 1: ¿Qué cosa?

Trabajador 2: El correo que cayó po, que está...

Trabajador 1: No, no, no.

Trabajador 2: Bótala más allá.

Trabajador 1: Oiga, hablé con el maquinista.

Trabajador 2: Ya, le tiene que tirar una monedas.

Tras revelar esta llamativa conversación, a Carla Hernández, quien conversó con el programa, se le preguntó qué opinaba. "Me causa ruido, pero creo que es la Policía de Investigaciones la que tiene que determinar en qué contexto lo dijeron, a qué se referían, porque hay cosas que se pueden malentender".