“¿Habrá sido una despedida?”: El enigmático mensaje entre María Ercira y su nuera un día antes de desaparecer - Chilevisión

El nombre de Myriam Ramírez está siendo blanco de cuestionamientos, luego de que la investigación revelara una serie de transacciones desde la cuenta de la adulta mayor a su nuera.

Nuevos antecedentes de la desaparición de María Ercira Contreras han surgido a siete meses de que se le perdiera el rastro a la adulta mayor de 86 años.

La mujer se perdió el 12 de mayo, mientras celebraba el Día de la Madre con su familia en un restaurante en el Fundo Las Tórtolas, luego de que saliera en dirección al baño.

Este jueves, el matinal Contigo en la Mañana tuvo acceso exclusivo a antecedentes inéditos de la investigación y revelaron presuntas transferencias de dinero que se habrían realizado desde la cuenta de la adulta.

El destinatario en cuestión fue confirmado por la Policía de Investigaciones que indicó que el dinero fue enviado a Myriam Ramírez, su nuera, esposa de su hijo Max, y madre de sus nietas Carla y Natalia.

La enigmática conversación con su nuera

El informe de la investigación señala que “el principal ingreso en la cuenta proviene del pago de su pensión. Se han observado varias transferencias de fondos a Myriam Ramírez, es la beneficiaria principal o única de dichas transferencias”.

A propósito de eso, se reflotraron algunas declaraciones que dio en agosto pasado la nuera de María Ercira en Buenos días a todos, donde dio a conocer un enigmático mensaje que la adulta mayor le dio antes de desaparecer.

“El sábado en la noche ella me llama y yo pienso que era por el Día de la Madre, pero me dice ‘no, es para otra cosa. ¿Sabes Myriam? Yo te quiero agradecer, porque han sido los años más bonitos los que yo he vivido junto a ti’. Ella vivía hace 18 años con nosotros, ella vio crecer a los niños”, explicó en esa ocasión.

Eso según Myriam Ramírez la hizo reflexionar tiempo después “y digo: ¿habrá sido una despedida? Aún así, no estamos tranquilos, yo pienso que puede llegar todavía. A veces tengo esperanzas, pero a veces las pierdo”.