“No alcanzó a sentir dolor”: Habla hijo de doctora que falleció en accidente de trekking - Chilevisión

La doctora Paola Quiroz Torlashi se desempeñaba como ginecóloga en la Clínica Alemana de Osorno. El velorio se extendió un día más debido a la gran cantidad de gente que llegó a despedirla.

El pasado viernes ocurrió un trágico accidente en Futaleufú, región de Los Lagos. Este dejó como víctima fatal a Paola Quiroz Torlaschi, conocida ginecóloga de la ciudad de Osorno, quien cayó por un barranco realizando trekking.

La profesional realizaba la actividad junto a su pareja y su hijo menor en el Mirador Piedra de Águila cuando cayó a aproximadamente 50 metros de altura.

Habla hijo de doctora que falleció en un accidente de trekking

"Mi hermano me contó que él paró a tomar una foto. Mi mamá estaba detrás. Cuando se dio vuelta para mirarla ella simplemente no estaba. No gritó ni habló. Solo desapareció entre la vegetación", relató su hijo mayor Luciano Carmona a LUN.

Luciano, quien también es doctor, cree que su mamá sufrió un síncope: "No alcanzó a sentir nada, ni pena ni miedo ni dolor. Murió instantáneamente, tal como quería. Eso nos tiene muy tranquilos".

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El fallecimiento de la doctora fue lamentado tanto por la Municipalidad de Futaleufú, la Clínica Alemana de Osorno, el Hospital Base de Osorno -donde se desempeñó por gran parte de su carrera- y también por la Seremi de Salud de Los Lagos.

Según palabras de Carmona, el velorio de su madre tuvo que ser extendido un día más debido a la gran cantidad de gente que llegó a despedirla.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

¿Qué es un síncope?

Un síncope es, según explican en Clínica Dávila, como una pérdida súbita de la conciencia que dura poco tiempo y se recupera de forma espontánea, sin requerir atención médica.

Este se produce cuando la presión sanguínea baja de forma repentina y disminuye el flujo de sangre al cerebro. y esto se da debido a factores externos como calor, cansancio, estrés, calor, problemas de presión o baja de azúcar, etc.