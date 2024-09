Nieta de María Elcira reaccionó a teoría de Inspector Vallejos: “Es espeluznante” - Chilevisión

El ex panelista de TV realizó una acabada teoría respecto a lo sucedido con María Elcira, sobre lo que reaccionó su nieta Carla Hernández, quien estuvo de acuerdo y llamó una vez más a quienes tengan alguna pista a entregarla de manera anónima.

La desaparición de María Elcira Contreras continúa siendo un total misterio que ha hecho idear teorías al Inspector Vallejo.

A través de su cuenta de X hizo patente la idea de que la adulta mayor pudo haber sido secuestrada y que incluso se mantenga con vida.

"La motivación que queda, penosamente, es el rapto, o sea por una finalidad pervertida", escribió.

De esta forma, realizó un hilo en que detalló los pormenores de su teoría y una especie de recuento de los hechos policiales en este caso en particular.

"No obstante, la inexistencia de un cadáver en las semanas posteriores no permiten desechar la idea de que aún se encuentra con vida y prisionera. Una posibilidad igualmente aterradora", agregó Vallejo.

La respuesta de la familia frente a la teoría del inspector

Una de las nietas de María Elcira, Carla Hernández, entregó su apreciación respecto a la teoría del ex panelista de televisión.

"Sin duda este caso llama la atención porque es un verdadero enigma policial y claramente hubo intervención de terceros", explicó la joven a La Cuarta.

En la misma línea, desestimó la idea de que lo sucedido con su abuela haya sido un accidente, pues en ese caso "ya la habríamos encontrado", señaló Carla.

"Desde un comienzo afirmamos que fue un secuestro, porque ella no podría haber salido sola del lugar", afirmó coincidiendo con Vallejo.

En este contexto, explicó que "lo que más nos angustia es no saber cómo está en este momento, no tener certeza de nada, no sabemos si está viva o fallecida, es realmente espeluznante, una pesadilla que no acaba”.

Junto con ello, volvió a realizar un llamado a todos quienes tengan alguna pista o sepan algo respecto al paradero de María Elcira.

"Hacemos un llamado a quienes pueden haber visto algo o quizás haber escuchado, que por favor se comuniquen con nosotros, puede ser de forma anónima. Lo único que nos importa es encontrarla", añadió Carla Hernández.