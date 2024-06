“Me arrastró en el piso”: Mujeres fueron brutalmente golpeadas tras conflicto por mascotas en Ñuñoa - Chilevisión

"Yo creo que si hubiese estado sola ahí... Yo creo que él me quería matar, yo pensé ahí tirada en el piso que me iba a matar", fue parte del testimonio que compartió una de las víctimas.

Una insólita situación de violencia vivieron dos mujeres en Ñuñoa tras ser golpeadas brutalmente por un hombre luego de una discusión que se originó a raíz de un reclamo.

Todo empezó cuando las víctimas salieron a pasear a su mascota en un sector de la comuna. Se trataba de una actividad habitual, aunque aquel día de la agresión apareció un sujeto que cambió la rutina.

Este hombre también fue a pasear con su perro, aunque no contaba con una correa como es debido, por lo que el can tomó sin permiso una pelota que pertenecía a las mujeres agredidas.

Ahí comenzó el problema, puesto que el dueño del animal consiguió recuperar el juguete cinco cuadras más lejos del parque, donde finalmente lo devolvió.

La situación generó una evidente molestía en ellas, por lo que una de las víctimas se motivó a reclamar por lo ocurrido, aunque no imaginó lo que vendría.

"El perro llega hasta su casa, o sea que él no fue capaz de retenerlo más o menos en cinco cuadras. Ahí es cuando me pasa la pelota y yo le digo: 'No puedes ser tan irresponsable, que en cinco cuadras no seas capaz de agarrar a tu perro. Deberías traerlo con correa, hay una ley de tenencia, no deberías andar con tu perro suelto si no eres capaz de tomarlo y retenerlo", relató una de las víctimas a CHV Noticias sobre lo sucedido.

Por razones de seguridad, ella ocultó su rostro e identidad, aunque compartió su traumático testimonio: "Cuando le dije eso fue lo que se ve en las cámaras, que hay una discusión antes de que estamos en la calle. Para él fue como si le hubiera dicho lo peor del mundo", sumó.

"Se me tira encima, ahí se mete mi polola en el medio para intentar que no me pegara, él empieza con mucha agresividad a pegarnos. No me soltaba, en las cámaras se ve cómo me arrastró en el piso del pelo, no me quería soltar", sinceró.

"Yo creo que si hubiese estado sola ahí... Yo creo que él me quería matar, yo pensé ahí tirada en el piso que me iba a matar", cerró.

