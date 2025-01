La Policía de Investigaciones (PDI) y familiares encabezan la búsqueda de Christopher Andrés Flores Martínez, de 36 años, cuyo rastro se perdió la noche de este sábado en Rancagua, región de O'Higgins.

El hombre reside en una pensión por razones laborales, pues trabaja en la minera El Teniente, y fue visto por última vez en el sector de la Carretera del Cobre, luego de haber salido a caminar sin previo aviso.

“Mi marido se encuentra desaparecido desde anoche a las 00.08 horas, salió de su residencia sin rumbo conocido, sin ninguna pertenencia y no he tenido noticia alguna de su paradero”, expresó en redes sociales su esposa, Francisca Bolvarán.

De acuerdo con la ficha de la PDI, Cristopher Flores mide 1,80 metros, tiene contextura atlética y cabello castaño oscuro. Al momento de su desaparición vestía una polera gris oscuro, jeans grises y zapatillas negras con líneas blancas.

La familia realizó un enfático llamado a quienes tengan información sobre su paradero a comunicarse con la Brigada de Homicidios de la PDI Rancagua, ubicada en Florencio Durán 580, o llamar al teléfono 72 234 101.

Esposa de Christopher: "Es una persona totalmente normal"

En conversación con Radio Bío-Bío, Francisca señaló que su marido "no sale a pubs, no sale con los compañeros. No se lleva mal, pero no es de amistades. No es un tipo de hombre muy sociable. Es como más introvertido, pero estoy desesperada buscándolo".

En esa línea, complementó afirmando que él “es una persona totalmente normal. No tiene vicios que no fuma, no toma, no consume drogas, pero quizás tuvo como un golpe de liberación de estrés, tal vez alguna crisis de pánico".

Por lo mismo, cree que podría estar atravesando “alguna crisis de angustia, probablemente por estrés causado por pega multifactorial”, por lo que solicitó la mayor difusión del caso para dar con su paradero.