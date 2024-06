El momento en que Daniel Jadue fue derivado a Capitán Yáber tras quedar en prisión preventiva - Chilevisión

En medio de la investigación por el Caso Farmacias Populares, el ministerio púbico decretó prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, quien fue acusado de diversos delitos.

El alcalde Daniel Jadue deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva tras ser formalizado por el Caso Farmacias Populares, donde fue acusado de diversos delitos.

El 3° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la medida cautelar en contra del aún edil de Recoleta tras considerarlo un "peligro para la sociedad" mientras dure la investigación.

El jefe comunal fue acusado de los delitos de fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y administración desleal por las irregularidades con la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En ese contexto, tras la resolución de la jueza Paulina Moya, Daniel Jadue fue trasladado hasta el anexo carcelario Capitán Yáber.

¿Cómo respondió Daniel Jadue?

El edil de Recoleta escribió sus descargos en su cuenta de X, donde cuestionó la decisión del tribunal.

"Me juzgan por nuestra gestión transformadora. No hay ni un peso en mi bolsillo, pero me dan la máxima cautelar. Apelaremos a esta medida desproporcionada", sostuvo.

