Ministra Tohá en comisión por caso Monsalve: “Defraudó la confianza del Presidente y el país entero” - Chilevisión

"Lo acuso de haber actuado de manera desleal al ocultarnos información y no avisar ni al Presidente ni a mí de la situación registrada la noche de los hechos", expresó la secretaria de Estado en el Congreso.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, acudió esta mañana hasta el Congreso Nacional para exponer ante la Comisión Investigadora del Caso Monsalve, iniciada por la Cámara de Diputadas y Diputados.

Alli, la autoridad acusó que el ex subsecretario Manuel Monsalve defraudó "la confianza del Presidente y el país entero, de haber abandonado sus deberes en momentos críticos para la seguridad de la ciudadanía".

"Lo acuso de haber actuado de manera desleal al ocultarnos información y no avisar ni al Presidente ni a mí de la situación registrada la noche de los hechos. Tuvo que venir la PDI a informarnos, él nunca lo hizo", continuó.

Asimismo, Tohá recalcó en su intervención que "lo acuso de exponer y afectar a funcionarios públicos que trabajaron lealmente a él. Se expuso al Ministerio del Interior y a las policías pese a las complejas semanas que han vivido".

"Nos duele profundamente que, bajo nuestro Gobierno, se haya producido un caso de esta naturaleza. Es un caso donde se violan los principios por los cuales hemos luchado toda nuestra vida, y por los cuales lo seguiremos haciendo", expresó también.

"No vamos a permitir que se desacredite a funcionarios públicos"

Por otra parte, la secretaria de Estado abordó el rol de los funcionarios del Ministerio en la trama, a quienes exculpó de haber "sabido antes del caso", en el marco de los antecedentes que han aparecido las últimas semanas en la prensa.

"No vamos a permitir que se desacredite a funcionarios públicos solo por el hecho que recibieron la confianza de la víctima o por haber trabajado en el despacho del ex subsecretario", comenzó diciendo en la comisión.

"Muchos de ellos están siendo afectados, son nombrados todos los días bajo sospechas que frecuentemente no tenían fundamento. No vamos a permitir que ellos sean chivos expiatorios de responsabilidades que no les corresponden", acusó también.

Continuó: "Una cosa compleja de este caso es que se hace una lista completa de personas que supieron, pero adentro hay situaciones muy distintas que hay que diferenciar. Hay personas que supieron antes de la denuncia pero supieron porque la víctima les dijo y les pidió reserva".

Finalmente, Tohá concluyó: "A esas personas no se les puede reprochar nada por haber sabido y por haber mantenido reserva. Una de esas personas no se le ha renovado contrato, pero no es por el hecho de haber sabido y no haberlo informado, es por otras razones".