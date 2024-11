Claudio Orrego fue recibido por pdte. Boric tras reelección: “No me defino como oficialista” - Chilevisión

Claudio Orrego, gobernador reelecto de la Región Metropolitana, fue recibido este lunes por el presidente Gabriel Boric en La Moneda tras su triunfo ante Francisco Orrego, candidato de Chile Vamos.

En la instancia, Orrego fue consultado sobre las declaraciones de algunos representantes de la oposición, quienes veían estas elecciones como un "plebiscito al gobierno".

"Yo creo que se equivocaron, porque si hubo algún plebiscito ayer fue sobre una forma de hacer política. La derecha se equivoca cuando plantea la confrontación, la división", sostuvo.

Asimismo, la autoridad regional indicó que "no me defino como oficialista. De hecho, competí contra la candidata del oficialismo en la penúltima elección. Pero tampoco me defino como opositor".

"He trabajado con todos los alcaldes y alcaldesas de la región y cada vez que el gobierno tenga proyectos que beneficien a los habitantes de la RM, va a contar con mi apoyo colaborativo", planteó.

Por el contrario, sostuvo que "cada vez que el gobierno plantee políticas que a mí no me parezcan, también se las voy a plantear con la misma franqueza".

Claudio Orrego, ¿candidato presidencial?

El gobernador reelecto también fue consultado sobre la falta de liderazgos en la izquierda y centro izquierda, de cara a las próximas elecciones presidenciales, y si él está dispuesto a tomar ese rol.

"Vengo terminando una campaña en la cual he dicho muchas veces que mi único plan es ser gobernador en los próximos cuatro años", señaló Orrego.

En esa misma línea, dijo: "Agradezco a las personas que piensan en uno, pero habrá que buscar a otros liderazgos del mundo del progresismo para encabezar esa tarea".