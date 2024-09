La desgarradora reacción de padre al saber que sus hijos son acusados de intentar asesinarlo - Chilevisión

César, amigo de Mauricio Guzmán (51), entregó detalles a Contigo en la Mañana sobre el momento en que el padre supo que sus hijos habrían planeado su asesinato con un sicario.

El caso del los tres hijos que habrían contratado a un sicario para, presuntamente, asesinar a su padre en Concepción sigue causando impacto y ahora se reveló que la víctima supo quiénes estuvieron detrás del macabro hecho.

César, amigo de Mauricio Guzmán (51), entregó detalles a Contigo en la mañana sobre el momento en que el padre supo que sus hijos habrían planeado su asesinato y qué fue lo que le dijo.

Revelan reacción de la víctima al enterarse de macabro plan

De acuerdo a lo que relató César al matinal de Chilevisión, fue a visitar a Mauricio a su departamento cuando le dieron el alta.

"Cuando uno va a ver a alguien, le da ánimos (...) pero como ya le habían contado, él me dice 'mejor me hubiera muerto para no haber sabido' lo que le había pasado", comentó el amigo de la víctima.

"Para él, peor que lo que le hicieron, fue haber sabido quiénes atentaron contra su vida", continuó César sobre lo que sintió la víctima.

"Mauricio es un hombre simpático, de familia, estudió, se hizo profesional, trabajó en varias empresas, pero cuando partió su padre, él volvió con su madre a trabajar acá al local", detalló sobre su vida y negocio en la cocinería.

Sobre el impacto por la noticia, César indicó que "cuando supimos que habían agarrado al sicario fue una alegría, pero después cuando supimos más noticias, que habían involucrado a sus hijos, fue una tristeza".

"Los hjios de él, nosotros los vimos correr en esta galería, los conocimos, conversábamos con ellos, pero no nos cabía en la cabeza esta noticia", explicó sobre el sentir de él y la gente que trabaja en el lugar.

Estado de salud de Mauricio

César también entregó detalles del estado de salud de Mauricio: "Conversé con la mamá ayer y me dice que el viernes pasado lo llevaron al hospital y vieron que está infectada su operación".

"Lo han intervenido como tres veces y ha perdido el habla. Ahora no está hablando. Su mamá habla y él no le está contestando", fue parte de lo que comentó.