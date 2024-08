Mamá de niña arrastrada por el mar en Viña realizó desgarradora petición: “No me moveré de acá” - Chilevisión

La mujer acudió a las redes sociales para compartir un llamado de ayuda en medio de las diligencias que no han dado resultado a dos semanas del accidente.

En la Región de Valparaíso continúa la búsqueda de Ainhoa Correa, niña de 5 años que se mantiene desaparecida desde el pasado 31 de julio en Viña del Mar, tras haber sido arrastrada por el oleaje en plena alerta por marejadas.

A dos semanas del hecho, ya se cumplió el plazo establecido por Fiscalía para dar con su paradero, por lo que su familia acudió a las redes sociales para pedir ayuda en cuanto a recursos que permitan seguir con las diligencias.

A este llamado se sumó recientemente Nataly Farfán, identificada como la madre de la menor de edad, quien sostuvo que no regresará a la Región Metropolitana mientras no consiga recuperar el cuerpo de la presunta fallecida.

Madre de niña desaparecida: "No me moveré de acá"

Mediante una angustiosa publicación en Facebook, pidió "ayuda de nuevo por mi bebé que todavía no aparece. No quiero bajar los brazos y no me moveré de acá hasta que Dios me devuelva su cuerpecito".

En ese mismo post, agradeció además la ayuda de un desconocido que les permitió arrendar un departamento en las cercanías del lugar donde desapareció. Pero informó que sólo pueden quedarse en el inmueble hasta este martes.

"Después (de ese plazo) no sabemos qué hacer, necesitamos algo urgente que nos quede cerca de donde pasó todo", complementó.

Pero además indicó que "si alguien nos quiere ayudar en lo que sea, estamos en la cafetería frente de la plaza o en las rocas Las Salinas. Toda ayuda sirve", dijo.

Por su parte, cabe mencionar que según La Estrella de Valparaíso, el capitán de corbeta litoral Giovanni Graci Fuentes, jefe de la Capitanía de Puerto Valparaíso, comprometió seguir con la búsqueda pese al término del plazo del Ministerio Público.

"Laa capitanía de Puerto, en el cumplimiento de sus funciones, continuará tanto por vía marítima y vía terrestre, la búsqueda de esta niña desaparecida a lo largo de toda la bahía de Valparaíso", informó.