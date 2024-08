Familia de niña arrastrada por el mar en Viña hizo desconsolado llamado: “Necesitamos llevarla a casa” - Chilevisión

Han pasado más de 10 días desde la desaparición de la pequeña de 5 años, quien fue arrastrada por la corriente en Viña del Mar durante las marejadas. Su familia pidió ayuda a las autoridades para continuar con la búsqueda y encontrar su cuerpo.

Una angustiosa búsqueda es la que está vivienda la familia de Ainhoa Correa, niña de 5 años que se mantiene desaparecida desde el pasado 31 de julio en Viña del Mar, tras haber sido arrastrada por el oleaje en plena alerta por marejadas.

A partir de esta emergencia, se dio paso a un operativo encabezado por la Armada con la ayuda de dos unidades marítimas, un helicóptero naval, patrullas terrestres y rescatistas de Botes Salvavidas, sumándose luego buzos voluntarios.

Frente a esta desesperante situación, la familia de la pequeña compartió un llamado a través de redes sociales para solicitar ayuda y recursos que puedan permitir dar con el paradero de su cuerpo.

Lo anterior, porque desde Fiscalía se dio por terminada la búsqueda ante el cumplimiento del plazo de 7 días.

Familia compartió desgarrador llamado

"Somos familiares de Ainhoa Correa (...) necesitamos ayuda, se lo pedimos a la Armada, al Ministerio Público, por favor, necesitamos recursos que nos vengan a ayudar, que se extienda la búsqueda", dijo Luz Vicencio, prima de la niña, a través de Facebook.

"No podemos quedar en nada, que la niña quede en el mar, como familia necesitamos llevarla a la casa, enterrarla, por favor ayúdenme de verdad", agregó emocionada.

Ayuda de vidente y buzos voluntarios

De acuerdo con La Estrella de Valparaíso, Luz Vicencio además reveló antecedentes que les habría entregado una vidente, quien "nos dijo que la niña estaba en Las Salinas, o sea, en la Roca del León. A raíz de eso, apuntan que hagan una búsqueda minuciosa en el lugar".

Para ello, necesitan dinero que pueda ayudar a costear el traslado y alojamiento de aquellos voluntarios que se han sumado al operativo, además de implementos que permitan realizar un rastreo con mayor profundidad.

"No podemos quedarnos con los brazos cruzados o volver a Santiago sin llevarnos a la niña. Yo sé que el mar es grande, pero también las autoridades tienen muchos recursos para poder ayudarnos, para poder encontrarla y no quedar sin solución, no nos moveremos de acá hasta no tener solución", cerró.

Finalmente, de acuerdo con el medio citado, el capitán de corbeta litoral Giovanni Graci Fuentes, jefe de la Capitanía de Puerto Valparaíso, declaró que "el día jueves de esta semana la Fiscalía dio por terminada la búsqueda con todos los despliegues marítimos, aéreo y terrestre por parte de la Armada de Chile y Carabineros de Chile".

"Sin embargo, la capitanía de Puerto, en el cumplimiento de sus funciones, continuará tanto por vía marítima y vía terrestre, la búsqueda de esta niña desaparecida a lo largo de toda la bahía de Valparaíso", informó.