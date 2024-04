Madre de Tomás Bravo lanzó grave acusación contra abogado del padre de su hijo: “Tengo mucha rabia” - Chilevisión

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, arremetió contra el abogado y representante del padre del niño fallecido, Cristian Echaiz. "Han pasado a llevar la honra de mi hijo", aseguró en redes sociales.

Estefanía Gutiérrez, madre de Tomás Bravo, denunció por medio de su cuenta de Instagram al abogado Cristian Echaiz, quien representa a Moisés, padre del niño.

Esto porque asegura que el profesional ha mostrado fotografías de la muerte del menor sin su consentimiento, por lo que teme que puedan filtrarse.

“Me enteré recién ayer que este miserable de Cristian Echaiz, abogado de el padre de mi hijo Moisés Bravo, le mostró fotos de mi hijo fallecido a una supuesta médium sin autorización de mi persona. ¡Y quizás a cuántas personas más! ¿Se dan cuenta la gravedad de los hechos?”, acusó Gutiérrez.

La publicación de la mamá de Tomás muestra la fotografía del abogado y otra imagen que contiene un texto, donde manifestó: “¡Gente tengo mucha rabia y pena! Han pasado a llevar la honra de mi hijo, vulnerando sus derechos aún fallecido, su integridad. Estoy destrozada”.

La acusación de Estefanía Gutiérrez

Por medio de su cuenta de Instagram, la madre del niño dijo que podría recurrir a la Corte Suprema y no descartó ir a instancias internacionales.

“Tengo terror y miedo que después de tantas filtraciones a la prensa, que claramente vienen de fiscalía y los querellantes, puedan filtrar las fotos de mi niño sin vida públicamente, ¿quién me asegura que esto no pueda pasar?”, escribió.

Junto a lo anterior, añadió que “la investigación estos tres años se ha aferrado a una miserable declaración de una supuesta médium sin ninguna base científica. Lo cuál está llena de mentiras”.

Finalmente, la mujer señaló que recurriría a los tribunales por obstrucción a la justicia y llamó a las personas a no confiar en el mencionado abogado.

“Si la justicia de mi país no me apoya, voy a buscar ayuda internacional. Y este miserable que sale aquí abajo, también es parte de esta mafia, no confíen en él“, aseveró Estefanía Gutiérrez.