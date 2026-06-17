Luto en el mundo deportivo: Confirman muerte de famoso e histórico relator

Durante esta madrugada se confirmó el fallecimiento de Hans Marwitz, quien tenía 85 años.

Este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Hans Marwitz, recordado e histórico relator nacional, tanto de la Selección Chilena como eventos internacionales.

El Gringo, como era apodado y que tenía 85 años, arrastraba una compleja situación médica y falleció durante la madrugada.





Marwitz comenzó en Radio Corporación con apenas 19 años y luego fue parte de Radio Nacional de Chile, Cooperativa y Radio Biobío.

También trabajó en televisión, donde relató importantes eventos como Copas América y Copas del Mundo.