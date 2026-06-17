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Luto en el mundo deportivo: Confirman muerte de famoso e histórico relator

Durante esta madrugada se confirmó el fallecimiento de Hans Marwitz, quien tenía 85 años.

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Este miércoles, se confirmó el fallecimiento de Hans Marwitz, recordado e histórico relator nacional, tanto de la Selección Chilena como eventos internacionales.

El Gringo, como era apodado y que tenía 85 años, arrastraba una compleja situación médica y falleció durante la madrugada.

Marwitz comenzó en Radio Corporación con apenas 19 años y luego fue parte de Radio Nacional de Chile, Cooperativa y Radio Biobío.

También trabajó en televisión, donde relató importantes eventos como Copas América y Copas del Mundo.

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