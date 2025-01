“Quiere las cosas a la pinta de él”: JC Rodríguez molesto con reclamo de venezolano por allanamiento - Chilevisión

El sujeto aseguró que la policía se "ensañó con mi habitación" y reclamó el actuar durante el allanamiento que terminó con varios detenidos por el crimen de Ronald Ojeda y el del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez.

Un ciudadano venezolano, residente en una toma de San Miguel, reclamó en vivo por el masivo allanamiento que se realizó en horas de la mañana para desarticular a "Los Piratas" del Tren de Aragua.

En conversación con Contigo en la Mañana, el sujeto aseguró que la policía se "ensañó con mi habitación" y reclamó el actuar durante el allanamiento que terminó con varios detenidos por el crimen de Ronald Ojeda y el del teniente de Carabineros Emmanuel Sánchez.

El reclamo de venezolano por allanamiento

"La ley que existe... hay procesos investigativos. ¿Tú quieres conseguir a las bandas que están buscando? Hazle seguimiento a ellos", reclamó el ciudadano venezolano llamado Víctor.

Mientras continuaba sus descargos, JC Rodríguez interrumpió y señaló que "es muy tozudo el amigo... la policía no tiene catastro de lo que pasa ahí".

"Si querían conseguir alguna flagrancia, ¿por qué no entraron de madrugada? Entraron a las 6, 7 de la mañana, ya de día. No se llevaron ningún solo detenido, no consiguieron armamento", continuó el sujeto.

"La policía allana a la hora que quiere", le respondió JC. "Qué ridículo lo que está diciendo", lamentó.

Por su parte, el sujeto insistió en su punto: "Aquí llegaron por información que aparentemente le pasaron. Si tienen información deben tener seguridad que aquí vive alguien que estén busando".

"Hay muchísimas formas de investigar en el mundo. Estamos en un mundo moderno, hay inteligencia artificial (...) ellos me tomaron una foto a mí, eso es ilegal... ¿por qué se llevan una foto mía? (...) Aquí en Chile no se puede grabar nada, según las leyes, a menos que yo lo autorice. Si estoy equivocado me corrigen", siguió.

"Quiere que las cosas se hagan a la pinta de él", continuó JC.

"Seleccionaron personas, es un mal procedimiento, insisto (...) a mí, como mido dos metros, moreno... graba las otras habitaciones y graba la mía, a ver cuál tumbaron más", siguió reclamando el entrevistado evidentemente molesto.