"La mandaron para la casa": Papá de menor fallecida por influenza acusó triple negligencia médica

"El doctor la revisó y dijo 'no, está bien, le voy a recetar unas sales'", relató el padre de Esperanza, de solo 6 años, quien perdió la vida tras padecer influenza en el Ñuble.

Este viernes, Jonathan, el padre de la menor 6 años que falleció de influenca tipo A en el Cesfam de San Nicolás, Región de Ñuble, habló en exclusiva con el programa Contigo En Directo donde acusó la existencia de neiligencia médica por parte del centro asistencial en el deceso de la menor.

"El día sábado a Esperanza la diagnosticaron con influenza. Ella estuvo con fiebre, estuvimos más de 4 horas, le bajaron la fiebre y la mandaron para la casa con medicamentos", comenzó explicando Jonathan.

En esa línea, indicó que Esperanza tenía un fuerte dolor de piernas, el cual fue comunicado al personal médico. Sin embargo, el dolor persistió y el día lunes Wilson volvió a llevar a la menor al Hospital de San Carlos, evidenciando que su hija se encontraba movilidad reducida por el cuadro infeccioso.

"La atendieron pero Esperanza ya estaba con movilidad reducida, no estaba caminando porque del auto la tuve que llevar en brazos hasta Urgencias y de ahí pasarla adentro en brazos, las profesionales se dieron cuenta. Le bajaron la fiebre, la inyectaron, le pusieron suero y la devolvieron para la casa con más medicamentos", detalló.

"Esperanza dijo que le costaba respirar"

Tras ello, Jonathan volvió a regresar a su casa con su hija. No obstante, el cuadro empeoró aún más: "Esperanza alegaba mucho que le dolían sus piernas y empezó a sentir que le faltaba la respiración".

Ante el grave malestar de su hija, el padre se acercó al Cesfam de San Nicolas donde atendieron a la menor de 6 años donde "Las tens le preguntaron qué le pasaba y Esperanza dijo que le costaba respirar".

"Incluso una tens tomó a Esperanza en brazos porque se dio cuenta que no podía caminar, la llevó donde el médico y el doctor la revisó y dijo 'no, está bien, le voy a recetar unas sales'".

"Mi hija ya no me hablaba"

Pero Jonathan se opuso a ello, volviendo a repetirle que su hija estaba con dificultades para respirar y en sus piernas, pero el especialista respondió: "Me dice 'no si es normal, es por la influenza' y me envió para la casa".

Esta última interacción ocurrió a las 10 de la noche y a las 00:00 horas, Jonathan volvió a acudir al servicio de urgencias con su hija en estado crítico: "Cuando íbamos en el auto, mi hija ya no me hablaba", especificó conmocionado.

Tras ello, Jonathan volvió a acudir al servicio de urgencia con Esperanza, indicando que la puerta se encontraba cerrada y tuvo que tocar el timbre. Luego atendieron a la menor, quien se encontraba en un estado cianótico y comenzaron a hacerle maniobras de reanimación, sumado a ello el personal solicitó una ambulancia que no llegó del SAMU, derivando, finalmente, en el deceso de la pequeña Esperanza.

Revisa las declaraciones a continuación: