Diputado Joaquín Lavín llegó a enrolarse para visitar a Cathy Barriga en cárcel de San Miguel - Chilevisión

El diputado admitió que aún no ha tenido la oportunidad de hablar con la ex alcaldesa de Maipú.

Este miércoles, Joaquín Lavín León llegó al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel con el fin de visitar a Cathy Barriga.

Cabe recordar que, durante la tarde del martes, el Juzgado de Garantía de Santiago revocó el arresto domiciliario de la exalcaldesa de Maipú, enviándola a prisión preventiva.

Joaquín Lavín llegó al Centro Penitenciario Femenino de San Miguel

Tras ser abordado por Contigo en la Mañana, el diputado reveló que busca enrolarse en el centro de detención para poder conversar por primera vez con su esposa desde el arresto.

"Todavía no he podido hablar con ella, es lo que vengo a hacer ahora. Vengo a enrolarme para poder visitarla y entregarle algunas cosas", aseguró mientras hacía fila para ingresar al recinto.

Asimismo, aprovechó la ocasión para cuestionar la decisión del juzgado: "Me parece completamente arbitraria y muy injusta. Por supuesto que es muy dolorosa, y por eso es que ya se presentó la apelación, esperamos poder revertirlo lo antes posible".

En esta misma línea, el parlamentario confesó que no esperaban que la comunicadora fuera enviada a prisión. "La audiencia era para aumentar la intensidad de las medidas cautelares... La verdad, era algo que no esperábamos, por eso me parece una decisión muy arbitraria y muy injusta", comentó.

Sin embargo, Lavín León tuvo que retirarse del centro penitenciario sin poder visitar a su cónyuge, ya que este miércoles no hay visitas para el módulo en el que Barriga se encuentra recluida.