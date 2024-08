Asesinato de hombre en Talca destapó supuesto lío amoroso con homicida: Esta es la principal hipótesis - Chilevisión

Las investigaciones del caso apuntan a un eventual triángulo amoroso que vincularía a José Aníbal Garrido, la víctima, y el presunto autor confeso. Diversos relatos darían cuenta de este entramado que, según la familia, involucraría a más personas.

La madrugada del 24 de febrero ocurrió un enigmático homicidio en la comuna de Empedrado, Región del Maule, y cuya víctima corresponde a José Aníbal Garrido (40 años).

Este padre de dos niños era conocido como "Cotelo" y esa misma tarde había compartido con un primo en la Plaza de Armas por el aniversario de la localidad.

Pero al culminar la celebración, emprendió rumbo desconocido y fue encontrado muerto en plena vía pública.

El autor del crimen al parecer estaría confeso, sin embargo, la familia de José pide que se investigue más ante las sospechas de más personas involucradas en el hecho.

Presunto conflicto amoroso como tesis del homicidio

José, primo de la víctima, contó en Contigo en Directo más detalles respecto de su último encuentro con Cotelo: "Yo me fui antes que él (...) El Cotelo se dio la vuelta, porque parece que lo llamaron y de ahí nada más".

A partir de entonces se especuló que este hombre habría ido a la casa de su supuesta pareja. Y es precisamente este el factor clave del caso, ya que se trataría de una relación secreta con un tercero implicado. Es decir, un eventual triángulo amoroso.

José Antonio Villalobos, abogado querellante, explicó la tesis detrás del homicidio y aseguró que el "haber mantenido esta relación amorosa, a lo menos en algunas oportunidades, generó esta animadversión de quien era la pareja y que terminó siendo el homicida".

Por su parte, Yesenia Garrido, hermana de Cotelo, indicó que desconocía de este supuesto vínculo debido a que "mi hermano era una persona súper cerrada con su vida personal".

Asimismo, una ex pareja de Cotelo ratificó esta supuesta disputa amorosa, ya que reveló que recibió mensajes de parte de este otro hombre involucrado.

"La pareja de ella me mandó mensajes a Messenger de Facebook preguntándome si todavía estaba con Cotelo. Le dije que hacía tiempo que no estaba con él y ahí me contó que Cotelo se estaba metiendo en su relación", declaró.

Sospechas de más implicados

Contigo en Directo tuvo acceso a la carpeta investigativa del caso, donde se describió que un cuchillo y un palo serían los elementos utilizados para el crimen de José Garrido.

En las indagatorias de Fiscalía y PDI se expuso que el tercer implicado en el caso habría confesado su autoría, siendo detenido. Pero la familia de la víctima aseguró que hay más personas que participaron del hecho.

La hermana de Cotelo enfatizó que "yo sé que no fue solo una persona, hay más involucrados. Por eso pido que se haga justicia, pido a la Fiscalía que se hagan las diligencias que se están pidiendo".

A dicha revelación se sumó el abogado querellante, ahondando en que "pudo haber existido la presencia de otras personas que colaboraron o ayudaron a la comisión del crimen en ese minuto y en ese lugar (...) la relación esporádica con José Garrido provocaba problemas familiares de la persona que tenía esta relación amorosa".

Es más, preliminarmente se indicó que el hermano de la mujer habría estado en compañía del imputado ese mismo día.

Finalmente, la mujer señalada aclaró al programa de CHV cuál era su vínculo con la víctima: "Yo estaba con el Cotelo, pero salíamos y cosas así. No era oficial que anduviéramos paseándonos por el pueblo tomados de la mano. Ni siquiera yo sé lo que pasó y a mi igual me gustaría que se aclarara el tema", afirmó.

La Fiscalía del Maule señaló que el tribunal dispuso nuevas diligencias con un plazo de 120 dias, quedando pendiente una nueva reconstitución de escena.